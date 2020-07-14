Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.
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MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı
DHA | 14 Temmuz 2020 Salı - 10:39 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 10:39