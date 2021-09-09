09 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.434 -0.01 EURO 10,0590 0.42
USD 8,4850 0.27 ALTIN 490,080 0.69
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

09 Eylül 2021 Perşembe - 11:31 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 11:31

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi. 
 
 
 
 
13796564343470544e192dffff6e8ee9.jpg (600×574)
 

ETİKETLER

MSB terörist Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.