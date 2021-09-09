Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09 Eylül 2021 Perşembe - 11:31 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 11:31