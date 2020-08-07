MSB duyurdu! Son 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi gece-gündüz, dağ-bayır demeden devam ediyor. Kahraman Mehmetçik son 24 saatte 17 teröristi daha etkisiz hale getirirken, son 10 günde toplam 57 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi gece-gündüz, dağ-bayır demeden devam ediyor. Kahraman Mehmetçik son 24 saatte 17 teröristi daha etkisiz hale getirirken, son 10 günde toplam 57 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." denildi.