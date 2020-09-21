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MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

21 Eylül 2020 Pazartesi - 10:27 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 11:41

Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Öte yandan Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. 
 
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.
 
3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
 
Öte yandan huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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msb terörist hava harekatı
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