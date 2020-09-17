Sıcak görüntüler! MSB'den Karadeniz ve Doğu Akdeniz mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Karadeniz’de Fatih sondaj gemisine, Doğu Akdeniz’de de Yavuz sondaj gemisine ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine koruma ve refakat görevlerinin devam ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz ’de Fatih sondaj gemisine, Doğu Akdeniz ’de de Yavuz sondaj gemisine ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine koruma ve refakat görevlerinin devam ettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi’ne Karadeniz’de, Yavuz Sondaj Gemisi’ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz’de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz.