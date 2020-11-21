MSB'den 'Ağdam' paylaşımı! Her yeri yakıp yıkmışlar

Kentte yıkılan yapıların görüldüğü videoda, Kent Camisi'nde ilk ezanın okunduğu anlar da yer aldı.

Balistik füzelerle sivil yerleşim yerlerini hedef alan, gece uykusundaki bebekleri katleden Ermenistan, Ağdam’dan çekilirken bile her yeri yakıp yıktı. Kent Camisinde okunan ilk ezanla birlikte #Ağdam’ı yeniden yaşanılabilir bir yer haline getirme çalışmaları da başladı. pic.twitter.com/VFU4ofnEZ8