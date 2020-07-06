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Motorine 10 kuruş zam geldi

06 Temmuz 2020 Pazartesi - 17:00 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 17:38

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 10 kuruş fiyat artışı meydana geldi.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 10 kuruş zam yapıldı.
 
Fiyat artışının ardından motorin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 5,82 liradan 5,92 liraya, Ankara'da 5,87 liradan 5,97 liraya ve İzmir'de 5,91 liradan 6,01 liraya yükselecek.
 
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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Motorin zam rafineri
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