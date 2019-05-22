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Mobil İSKİ 300 bin vatandaşa hizmet verdi

AA |  22 Mayıs 2019 Çarşamba - 13:17 | Son Güncelleme : 22 05 2019 - 13:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), su aboneliği, isim değişikliği, sözleşme iptali gibi işlemleri şubeye gitmeden halleden "Mobil İSKİ" uygulamasını, 4 yılda yaklaşık 300 bin vatandaş kullandı.


2015 yılında başlayan ve vatandaşların tüm abonelik işlemlerini gerçekleştirebildiği Mobil İSKİ ile şubeye gitmeye gerek duymadan ev ve iş yerlerinden tüm işlemleri yapabildiği ifade edildi.
 
Ek bir ücrete tabi olmadığı belirtilen Mobil İSKİ hizmetinin 2019  yılının ilk 5 ayında 41 bin 251 vatandaşın faydalandığı açıklandı. Uygulamanın  hayata geçtiği 2015 yılından itibaren ise toplamda 247 bin 920 İstanbulluya  hizmet verildiği vurgulandı. İstanbul genelinde 36 Mobil İSKİ aracıyla bu  hizmetlerin yürütüldüğünü ifade eden İBB, ilave araçların da takviye edildiğini  duyurdu. Mobil İSKİ ile hem şubelerdeki yoğunluğun azaldığı hem de vatandaşların  vakit kaybının önlendiği belirtildi.
 
Mobil İSKİ hizmeti için vatandaşların ALO 185'i arayarak, İSKİ web  sitesi üzerinden, e-devlet üzerinden ya da Mobil İSKİ üzerinden başvuru yapması  halinde randevu alınabiliyor.
 
İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, "Her noktada hizmet çalışmamız  devam ediyor. Yerinde hizmet anlayışı ile vatandaşların ihtiyacını  karşılayabilmek ve açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayabilecek duruma gelebilir  miyiz, onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Mobil İSKİ uygulaması ile de  vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu gibi çalışmalarımızın devamı  gelecek." ifadelerini kullandı.
 

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