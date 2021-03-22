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Mithat Sancar hakkında soruşturma!

DHA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 18:33 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 19:26

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, dün Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı. Sancar'a, Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında, 'terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK'yı övücü sözler' ile 'örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.
 

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