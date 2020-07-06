Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanık hakkındaki davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 27 sanığın 5 yıl ila ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti.
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- MİT TIR'ları davasında önemli gelişme! İstenen cezalar belli oldu
MİT TIR'ları davasında önemli gelişme! İstenen cezalar belli oldu
06 Temmuz 2020 Pazartesi - 15:11 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 16:10