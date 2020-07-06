06 Temmuz 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.734 1.72 EURO 7,7890 0.79
USD 6,8640 0.07 ALTIN 393,620 0.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

MİT TIR'ları davasında önemli gelişme! İstenen cezalar belli oldu

06 Temmuz 2020 Pazartesi - 15:11 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 16:10

Cumhuriyet savcısı Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanık hakkındaki davada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.


Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri  belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında  bulunduğu 50 sanık hakkındaki davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan  cumhuriyet savcısı, 27 sanığın 5 yıl ila ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen  hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti.

ETİKETLER

MİT TIR'ları dava MİT
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.