22 Şubat 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.564 0.23 EURO 8,5130 0.58
USD 7,0080 0.39 ALTIN 404,270 1.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

MİT'ten dev operasyon! Öldürüldüler

AA |  22 Şubat 2021 Pazartesi - 14:03 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 14:10

Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.


Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
 

ETİKETLER

PKK MİT Irak istihbarat finans
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.