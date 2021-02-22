Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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MİT'ten dev operasyon! Öldürüldüler
AA | 22 Şubat 2021 Pazartesi - 14:03 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 14:10
Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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