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Milyonlarca öğrenci ve velisine kötü haber! Yüzde 15 zam geldi

AA |  20 Ağustos 2021 Cuma - 11:56 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 12:01

Milyonlarca öğrenci ve velisi kapsıyor. Zam geldi. İstanbul'da en ucuz okul servisi 421 lira olacak. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "İstanbul'da okul servisi ücretleri geçen yılki fiyatların üzerine yüzde 15 zam yapılarak uygulamaya kondu. Bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak." ifadelerini kullandı.


İstanbul Umum Servis Aracı  İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'da okul servis  ücretlerinin geçen yılki fiyatlara yüzde 15 zam yapıldığını bildirdi. 
 
Bu yıl kesintisiz yüz yüze eğitime geçilmesini ve normale dönmeyi  umduklarını kaydeden Öztürk, "Okullara bağlı sözleşmelerimiz var, bırakıp  gidemiyoruz. Hizmet isteniyor, yeterli öğrenci yok, 3-5 kişiyle çalıştığımız  zamanlar oldu. Alınan parayla beklenen hizmet arasında çok büyük uçurumlar olduğu  için hizmet kalitesi de düşebiliyor. Bu sene inşallah bunları yaşamayız. Muharrem  ayının, bereket ayının içindeyiz. İnşallah vesile olur diyelim, hep beraber  çalışırız." dedi.
 
Öztürk, İstanbul'daki okul servisi ücretleriyle ilgili düzenlemeler  hakkında da bilgi verdi.
 
Kentteki okul servisi ücretlerinin geçen yılki fiyatların üzerine  yüzde 15 zam yapılarak uygulamaya konduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam  etti: "Allah nasip ederse bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız  fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5  kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre  arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul  öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli  yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü  giderlerimiz yaklaşık yüzde 40'lara kadar arttı." Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle  toplam 421 lira olacağını belirtti.
 
"Servis şoförü ve hostes arkadaşlarımızın tamamının aşı olmasını  istiyorlar"
 
Kovid-19 ile mücadele kapsamında, servis araçlarının dezenfekte  edildiğini aktaran Öztürk, araçlarda maske bulundurulduğunu, bilgilendirici bazı  görsellerin araçlara asıldığını anlattı.
 
Servis araçlarında bir koltukta oturmaya başlayan öğrencinin,  eğitim-öğretim döneminde hep aynı yere oturacağına ve yer değiştiremeyeceğine  dikkati çeken Öztürk, "İstanbul Valiliğimizin 1 hafta önce yaptığı toplantı  kapsamında, okullarda çalışacak servis şoförü ve hostes arkadaşlarımızın  tamamının aşı olmasını istiyorlar. Aşı kartlarını komisyonlara teslim edeceğiz bu  ay sonuna kadar. Ondan sonra da çalışacağız. Aşı kartı olmayanlar her gün  istendiği anda PCR testini okula ibraz edecek. Aksi takdirde çalıştırmayacaklar.  Aşı olmamız gerekiyor. Bu arada, velilerimize de güven vermek zorundayız ki  çocuklarını bizlere teslim etsinler."
 
Velilerin çocuğunu servise verirken dikkat etmesi gereken konuları  anlatan Öztürk, İstanbul'da okullarda çalışacak servis araçlarının plakalarının  L'ye dönüştürüldüğünü, daha ucuz taşınması için korsan taksi veya korsan servis  araçlarının kesinlikle kullanılmamasını istedi.
 
Öztürk, İstanbul'da okul servisinde çalışacak servis şoförlerinden  bağımlılık testi istendiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Bununla birlikte alkol veya uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dikkat  ediliyor, tespiti yapılıp ona göre insanlara çalışma izin belgesi veriyorlar.  Yine bulaşıcı hastalıkları olup olmadığını gösteren, 'Gözleri görüyor mu?' veya  'Kronik bir rahatsızlığı var mı?' diye servis şoförlerimizden, hosteslerimizden  sağlık raporu isteniyor. Ehliyet GBT'si isteniyor. 'Ölümlü veyahut da yaralamalı  trafik kazasına karışmış mı?' veya 'Alkolden ehliyeti alınmış mı?' gibi sonuçları  görebilmek için sabıka kaydı isteniyor. 'Türkiye Cumhuriyeti Türk Ceza Kanunu'nun  103, 104, 107, 108, 109 ve Kabahatler Kanunu'nun 35. maddesini ihlal etmiş mi?'  Bunları gösteren bir sabıka kaydı alıyoruz. Bu insanları çalıştırıyoruz."
 

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