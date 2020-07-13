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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı hakkı doğar
Günümüzde birçok sektörde vardiyalı çalışma modeli uygulanıyor. Gece vardiyasında çalışanlar ise çalışma saatlerinin zorluğu nedeniyle farklı haklara sahip. Gece vardiyasında çalışan bir işçinin günde 7.5 saatten fazla çalışması yasak. Bu nedenle 3 vardiya şeklinde çalışılması gerekiyor. İşçinin gündüz çalışmasında olduğu gibi gece çalışmasında da 11 saatlik üst sınırı uygulayarak, iki vardiyalı düzenlemeler kural olarak yasak. Çalışma şartlarının bu şekilde uygulanmaması ise işçiye kıdem tazminatını alarak iş sözleşmesini derhal feshetme imkanı sunuyor.
Gece - gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılan işlerde postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir. Yargıtay, 1 ay gece vardiyasında çalışan işçinin, sözleşmesini feshetmesini haklı bulmuş, kıdem tazminatına hükmetmiştir