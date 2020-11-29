29 Kasım 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.329 -1.03 EURO 9,3620 -0.27
USD 7,8160 -0.71 ALTIN 449,480 -1.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

Milli Savunma Bakanı Akar'dan CHP’li vekilin sözlerine sert tepki

29 Kasım 2020 Pazar - 15:32 | Son Güncelleme : 29 11 2020 - 15:32

CHP’li vekilin tepki çeken sözleri ile ilgili bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Akar'dan çok sert tepki geldi. Akar açıklamasında 'Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz' ifadesini kullandı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK), Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." dedi.
 
Akar, AA muhabirinin sorusu üzerine, dün bir televizyon programında, TSK aleyhinde yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.
 
TSK aleyhindeki ifadeye, keskin ve net bir dille tepki gösteren Akar, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.
 
Akar, konuyla ilgili daha detaylı açıklamanın Milli Savunma Bakanlığınca yapılacağını bildirdi.

ETİKETLER

Akar CHP tepki
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.