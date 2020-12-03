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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika EBA açıklaması

03 Aralık 2020 Perşembe - 21:59 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 21:59

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), EBA harici canlı derslere ilişkin "Öğretmenlerimiz, dersleri oluştururken bekleme odası özelliğini aktive ederek derse katılacak olan öğrencileri kontrol edip böylece sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısların ders ortamına katılmalarını engelleyebileceklerdir." hatırlatması yapıldı.


Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin cep telefonlarına gönderilen  kısa mesaj ile EBA canlı harici derslerde siber saldırılardan korunmak için  hatırlatmaların yer aldığı bilgilendirme yapıldı.
 
Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerinin EBA TV  kanalları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İnternet Platformu ve EBA canlı ders sistemi  aracılığıyla yürütüldüğü anlatılan bilgilendirmede, öğrencilerin kendi sınıf  arkadaşları ve öğretmenleriyle ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA canlı ders  özelliğinin uzaktan eğitim için özel olarak geliştirilerek kısa zamanda devreye  alındığı aktarıldı.
 
Okul öncesi eğitimden 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinin  haftalık ders saatlerinin tamamını uzaktan eğitim ile yapması ve öğrenme  eksikliği oluşmaması amacıyla harici canlı ders özelliğinin de ayrıca yayına  alındığı ifade edilen bilgilendirmede, "Harici canlı dersler esnasında kamuoyuna  da yansıyan siber saldırılara maruz kalınmaması için öğretmenlerimizin dikkate  alması gereken hususları, yeniden hatırlatmak isteriz." ifadesine yer verildi.
 
 
Bilgilendirmede, öğretmenlere şu hatırlatmalar yapıldı:
 
"Öğretmenlerimizin her ders için farklı ID ve şifre kullanmaları, daha  önce çeşitli iletişim kanallarından paylaşılmış olan canlı ders bilgilerini  geçersiz kılacaktır. Öğretmenlerimiz, dersleri oluştururken bekleme odası  özelliğini aktive ederek derse katılacak olan öğrencileri kontrol edip böylece  sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısların ders ortamına katılmalarını  engelleyebileceklerdir.
 
Ayrıca öğretmenlerimizin, ders başlarken öğrencilerin isim  değiştirmelerine olanak sağlayan özelliği devre dışı bırakmaları, böylelikle  gerçek kimlikleriyle derse giren öğrencilerin sonradan bu bilgileri  değiştirmelerine engel olacaktır."
 

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