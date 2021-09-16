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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika olarak duyurdu! Flaş yüz yüze eğitim kararı... Çift tedrisat, hafta sonu ve...
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) son dakika kararı! Resmen duyuruldu. Yüz yüze eğitimde flaş değişiklik! Yeni tedbirler geliyor. Gündemde önemli değişiklikler var. Çift tedrisat ve hafta sonu eğitim dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor.