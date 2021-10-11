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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu! Yeni dönem başlıyor, artık...

AA |  11 Ekim 2021 Pazartesi - 17:09 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 17:09

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. MEB tarafından önemli bir adım atıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Bakan Özer, mesleki eğitimde artık sorunların değil, yeni açılımların konuşulduğunu belirterek, "Mesleki eğitim, artık yeniden Türkiye'nin umudu olmuştur." dedi


MEB resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitim ile ilgili harekete geçti. Detaylar Bakan Özer tarafından tek tek açıklandı. 
 
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mesleki  Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde  konuşan Özer, sözlerine Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını  kaybeden öğrencilere rahmet dileyerek başladı.
 
Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının, genç işsizliğinin  azaltılmasında ve Türkiye'nin kalkınmasında oldukça kritik kurumlar olduğunu  vurgulayan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'de  mesleki eğitimin büyük bir paradigma değişimi yaşadığını dile getirdi.
 
Geçmişte katsayı uygulamaları gibi haksız ve adaletsiz dış  müdahalelerin, meslek liselerinin itibar kaybına uğramasına yol açtığını  anımsatan Özer, son yıllarda mesleki eğitimi güçlendirmek için önemli adımlar  atılarak mesleki eğitimin ayağa kaldırıldığını ve mesleki eğitimlilerin  özgüveninin arttırıldığını belirtti.
 
Özer, "Meslek liseleri uzun süredir hak ettikleri itibara yeniden  kavuşmaya başlamıştır. Mesleki eğitimde artık sorunları değil, yeni açılımları  konuşuyoruz. Mesleki eğitim, artık yeniden Türkiye'nin umudu olmuştur." ifadesini  kullandı.
 
Mesleki eğitimin gelişmesi ve büyümesinin istihdamın artması,  gençlerin geleceğe daha güvenle bakması ve üretimin artması anlamına geldiğini  belirten Özer, bu bağlamda önem verdikleri konuların başında sektörler ile  mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında daha güçlü ve kapsayıcı bir bağ  kurulmasının, yapılan iş birliklerinin zenginleştirilmesinin geldiğini bildirdi.
 
 Milli Eğitim Bakanı Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
 "Şu anda mesleki eğitimde, eğitim verdiğimiz tüm alanlarda sektörlerin  güçlü temsilcileriyle iş birliği kurmuş bulunuyoruz. Eğitim verdiğimiz ve iş  birliği kurmadığımız hiçbir meslek eğitim alanı bulunmamaktadır. Artık bu iş  birlikleri kapsamında mezunlarımıza istihdam öncelikli bir mesleki eğitimin  sunulması sağlanmıştır. Artık eğitim programları güncelleme çalışmalarını sektör  temsilcileriyle birlikte planlıyoruz. Öğrencilerimizin iş başı ve staj  eğitimlerini, sektör temsilcileriyle birlikte planlıyoruz. Mesleki eğitim alan ve  atölye öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini de sektörün  temsilcileriyle birlikte planlıyoruz. Artık yeni paradigmada sektör temsilcileri  mezunları beklemiyor, mezunların eğitim sürecine aktif bir şekilde katılıyor."
 
 Atılan sistematik adımların, öğrencilerin mesleki eğitime  yönelimlerini artırdığına işaret eden Özer, "2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS)  yerleştirmelerine bakıldığında, mesleki ve teknik eğitime yoğun bir ilginin  olduğunu ve özellikle üst başarı dilimlerinden öğrencilerin mesleki eğitimi  tercih ettiklerini görüyoruz. Sınav puanıyla öğrenci alan mesleki ve teknik  Anadolu liselerinde artık doluluk oranları yüzde 95'i aşmıştır. Bunun yanı sıra  çok sayıda mesleki ve teknik Anadolu lisemiz, ilk defa yüzde 1'lik başarı  diliminden öğrenci almıştır." diye konuştu.
 
Bu okullardan bazılarının İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve  Teknik Anadolu Lisesi, Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Teknopark  İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu aktaran Özer, her geçen gün  yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alan meslek lisesi sayısının artmasını  umduğunu söyledi.
 
 "1 milyar liralık bir bütçe kullanılmıştır"
 
Bakan Özer, mesleki ve teknik eğitimde bir diğer önemli gelişmenin de  fikri mülkiyet alanında yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
"Mesleki ve teknik eğitim veren okulların bünyesinde 50 yeni AR-GE  merkezi kurduk. Bu merkezler sayesinde, öğrenci ve öğretmenlerimiz yeni ürünler  tasarlamakta ve tasarladıkları bu ürünlerin, fikri mülkiyet kapsamında  tescillerini almaktadır. Bu AR-GE merkezlerinde tescili alınan patent, faydalı  model, tasarım ve marka sayısı her geçen gün artmaktadır. Bugün toplanmamıza  vesile olan ve bir yıl önce başlattığımız, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nin  en önemli özelliği, okullar arası başarı farklarını azaltıcı bir rolü olmasıdır.  Proje sayesinde seçilen okulların altyapısını güçlendirerek, okullar arasındaki  başarı farkının azaltılmasını hedefledik. Bu proje ile amacımız son yıllarda  mesleki eğitim alanında yaptığımız iyileştirmelerin, tüm okullarımıza yayılmasını  sağlamaktır. Bir yıl gibi bir süre içerisinde hükümetimiz tarafından projemize  aktarılan 1 milyar liralık bir bütçe kullanılmıştır. Bu projeye desteklerinden  dolayı Cumhurbaşkanımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek isterim."
 
Özer, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne emek veren çalışanlara  teşekkürlerini iletti ve 50 AR-GE merkezinin de hayırlı olmasını diledi.
 
  
 

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