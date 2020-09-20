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- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Instagram canlı yayını saat kaçta başlıyor? Ziya Selçuk canlı yayını izleme linki…
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Instagram canlı yayını saat kaçta başlıyor? Ziya Selçuk canlı yayını izleme linki…
20 Eylül 2020 Pazar - 17:54 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 17:54
Yüz yüze eğitimin başlamasına saatler kala Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Instagram üzerinden canlı yayınla öğrenci ve velilere seslenecek. 21 Eylül itibari ile İlkokul 1. sınıflar okula başlıyor. Öğrenciler sınıflarda kademeli ve seyreltilmiş olarak eğitimlerine devam edecek. 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim verilecek. Yüz yüze eğitim öncesi Milli Eğitim Başkanı Ziya Selçuk, velilerle canlı yayında buluşacak. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Instagram canlı yayın izleme linki…
2020 – 2021 eğitim öğretim yılı 1. Sınıf öğrencileri için yarın yüz yüze olarak başlayacak. Bakan Selçuk da yüz yüze eğitim öncesi veliler Instagram canlı yayınında buluşacak ve merak edilenleri yanıtlayacak.
ZİYA SELÇUK INSTAGRAM CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ
ZİYA SELÇUK CANLI YAYINI SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayını saat 20:00'de başlıyor.
MEB TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Ziya Öğretmen, çocukları 1. sınıfa başlayacak velilerimizle instagram canlı yayınında buluşuyor.
Instagram’da @ziyaselcukprofdr sayfasında.
Bu akşam:
Saat: 20.00
#okullarıbirlikteaçıyoruz