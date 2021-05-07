Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş şifre açıklaması!

Bakan Selçuk, '7 Mayıs Dünya Şifre Günü' nedeniyle Telegram kanalından yazılı açıklama yaptı. Selçuk, Dünya Şifre Günü farkındalığına bazı önemli hatırlatmalarla katılmak istediğini belirterek, "Her ne kadar karşı çıksam da evde geçen günlerimizde çocuklarımızla sohbetimizde bile neredeyse anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanır hale geldik, iyice dijitalleştik. Kimimiz cep telefonlarımızı adeta çocuklarımızla ortak kullanır oldu. Dinlenip soluklanabilmek için onları saatlerce telefonla baş başa bırakanlarımız olduğunu biliyorum. Sizlerden ricam, ne olur dijital ortamlarda çocuklarımızı yalnız ve savunmasız bırakmayalım" dedi.

'ÇOCUKLARINIZIN ŞİFRELERİNİ BİLİN'

Paylaşımında bazı uyarılar içeren bir görsel de paylaşan Selçuk, çocukların Eğitim Bilişim Ağı (EBA), e-Okul gibi kullandığı uygulamaların şifrelerinin çok kısa olmamasına; şifrelerinin doğum tarihleri, ardışık rakam ve harflerden oluşmamasına özen gösterilmesini isteyerek, şunları kaydetti: "Çocuklarınızın sosyal medya hesaplarının, cep telefonu ve tabletlerinin şifrelerini bilin.