Millet İttifakı'nda peş peşe hamleler!

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adaylığı için peş peşe hamleler yapılıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ortak aday olmak için şartları zorluyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in tavrı ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasından yana.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Millet İttifak'nda yaşanan adaylık krizini köşesinde değerlendirdi. Selvi, "Millet İttifakı’ndaki gelişmelerin seyrini Kılıçdaroğlu ve Akşener’in hamleleri tayin edecek. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının neredeyse bir toplu ayine dönüştüğü bir sırada Kılıçdaroğlu yaptığı müdahalelerle, İmamoğlu’nu geri plana düşürmeyi ve kendi ismini ön plana çıkarmayı başardı." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Hep diyorum ya Kılıçdaroğlu’nu hafife alan yanılır. Bundan sonraki süreci de yine Kılıçdaroğlu’nun tutumu belirleyecek.

1- Eğer Millet İttifakı ortak aday konusunda kararlıysa bu durum altın hissenin Akşener’in elinde olduğunu gösterir.

2- Ama her parti kendi adayını çıkaracak ve ilk tura çok adayla girilecekse o zaman altın hisse de gümüş hisse de Kılıçdaroğlu’nda demektir.

Peki burada belirleyici olan ne olacak?

KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK?

Meral Akşener’in, Ekrem İmamoğlu’nu “ikinci Fatih”e benzetmesiyle birlikte ibre İmamoğlu’na dönmüştü. Akşener bu benzetmeyi 30 Ağustos Zafer Bayramı ’nın yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen anma toplantısında yaptı. Kılıçdaroğlu, bu hamleye 48 saat sonra çıktığı FOX TV ’de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı olarak birden fazla adayımız olabilir” dedi.

MASA KURULDUĞUNDA

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere Millet İttifakı liderleri bir masa etrafında toplandığında işin seyrini önemli ölçüde Kılıçdaroğlu’nun tavrı belirleyecek.

Kılıçdaroğlu, öncelikle Millet İttifakı’nın ortak adayı olmayı zorlayacak. “Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum” dedi. Millet İttifakı’nın ortak adayı olmanın onur verici olacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği sürece girilmeden önce çok önemli bir hamle yaptı. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda isimleri ön plana çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun geri adım atmasını sağladı.

Böylece masaya otururken ismini ön planda tutmayı başardı. Ancak liderlerin masasında Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olduğu takdirde seçimleri kazanma şansının olmadığı belirtilip İmamoğlu ve Yavaş’la seçimleri kazanma imkânı olduğu ileri sürülürse, o zaman Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir tavır takınacağı belirleyici olacak.

KILIÇDAROĞLU’NUN TAVRI

Kılıçdaroğlu, “Hangi adayla seçimi kazanabiliyorsak o isim ortak adayımız olsun, biz de onu destekleyelim” derse, sorun yok. Ben Kılıçdaroğlu’nun uzlaşmayı tercih edeceğini düşünenlerdenim. Yoksa seçim kazanıldığında ortaya çıkacak faturayı tek başına üstlenmek zorunda kalır. Bu durumda İmamoğlu ya da Yavaş ismi üzerinde uzlaşmaya varılır. Ama Kılıçdaroğlu bu durumda her partinin kendi adayıyla seçimlere girmesini, ikinci tura kalırsa Erdoğan’ın karşısındaki isme destek verilmesini savunursa başka bir tablo ortaya çıkacak. Meral Akşener , bu tehlikeyi sezdiği için kendi adına zerre kadar hesabı olmadığını, sistemin önünü tıkamayacağını belirtiyor.

SİYASİ FİNAL

“Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığında ısrar ederse, siyasi olarak finali yapmak istiyor demektir” değerlendirmesi yapılıyor. Kılıçdaroğlu’nun, “Cumhurbaşkanı adayı olurum. Kazanırsam siyasi hayatımı cumhurbaşkanlığı ile taçlandırırım ama kaybedersem siyasi finalimi Erdoğan karşısında en yüksek oyu alan lider olarak yaparım” diye hareket ettiği ifade ediliyor.

Siyasette hamleler çok önemli. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği süreci büyük ölçüde liderlerin hamlesi belirleyecek. Bir de Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir siyasi final yapmak istediği...