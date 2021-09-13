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MicroStrategy 420 milyon dolarlık Bitcoin aldı
MicroStrategy 420 milyon dolarlık Bitcoin aldı
13 Eylül 2021 Pazartesi - 15:38
| Son Güncelleme : 13 09 2021 - 15:39
MicroStrategy, 3'üncü çeyrekte toplam değeri 419,9 milyon dolar olan 8 bin 957 Bitcoin satın aldığını bildirdi.
SONRA OKU
MicroStrategy'nin 3'üncü çeyrekte yaptığı alımlarda ortalama fiyat 46 bin 875
dolar
oldu.
MicroStrategy'nin elindeki
Bitcoin
miktarı 114 bin 42'ye, parasal değeri 3,16 milyar dolara ulaştı. Ortalama fiyat ise 27 bin 713 dolar oldu.
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MicroStrategy
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