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MicroStrategy 420 milyon dolarlık Bitcoin aldı

13 Eylül 2021 Pazartesi - 15:38 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 15:39

MicroStrategy, 3'üncü çeyrekte toplam değeri 419,9 milyon dolar olan 8 bin 957 Bitcoin satın aldığını bildirdi.


MicroStrategy'nin 3'üncü çeyrekte yaptığı alımlarda ortalama fiyat 46 bin 875 dolar oldu.
 
MicroStrategy'nin elindeki Bitcoin miktarı 114 bin 42'ye, parasal değeri 3,16 milyar dolara ulaştı. Ortalama fiyat ise 27 bin 713 dolar oldu.
 
 

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