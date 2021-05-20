Microsoft duyurdu! 25 yıl sonra fişini çekiyor

Microsoft yaptığı açıklamada Internet Explorer'ın fişini 15 Haziran 2022'de çekeceğini belirtti. Yerine ise birkaç yıldır bizimle birlikte olan ve son dönemde Google Chrome'un tarayıcı motoru Chromium'a geçiş yapan Microsoft Edge tarayıcısı geçecek.

Internet Explorer'ın yeri birçok kullanıcı için farklıdır. İlk çıktığı yıllarda oldukça kullanılmıştı. Zamanında Netscape ile olan rekabeti gündeme damga vurmuştu. Fakat yıllar içinde Internet Explorer başka rakiplerle karşılaştı ve popülerliğini kaybetti. Kullanım oranı oldukça düşen Internet Explorer'ın kaderi belli oldu.

Microsoft yaptığı açıklamada Internet Explorer'ın fişini 15 Haziran 2022'de çekeceğini belirtti. Yerine ise birkaç yıldır bizimle birlikte olan ve son dönemde Google Chrome 'un tarayıcı motoru Chromium'a geçiş yapan Microsoft Edge tarayıcısı geçecek.

Microsoft Edge proje yöneticisi Sean Lyndersay'in açıklaması şu şekilde: "Internet Explorer'ın Windows 10'daki geleceği Microsoft Edge olacak. Internet Explorer 11 masaüstü tarayıcısı 15 Haziran 2022'de güncel Windows 10 sürümlerinde sonlandırılacak ve destek kesilecektir."

Internet Explorer desteği kesildikten sonra Windows 10 uzun süreli servis kanalında (LTSC) tarayıcı bir yıl daha yer alacak fakat tüm Windows 10 kullanıcı versiyonlarında Internet Explorer desteği son bulacak. Microsoft'tan tam ve kesin bir açıklama gelmese de büyük ihtimalle Haziran 2022'de veya sonrasındaki ilk güncellemede Internet Explorer sistemden kaldırılacak.

Bazı firmaların programları, web siteleri veya iş stilleri Internet Explorer'a bağlı olabiliyor. Peki bunların durumu ne olacak? İşte onlar için de Microsoft Edge'in birkaç yıldır entegre bir IE modu bulunuyor. Bu mod eski siteler ve sistemler için ActiveX kontrollerini de içeriyor. Edge'deki bu IE modunun Microsoft tarafından 2029'a kadar tutulacağı açıklandı. (Sabah)