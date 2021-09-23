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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi

23 Eylül 2021 Perşembe - 15:01 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 15:03

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP'yi meşru görmek, meşruiyet kavramında vurulmuş paslı zincirdir. CHP Genel Başkanı tarihi bir yanlışın içindedir" dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İP ve CHP’nin HDP’yi meşru görmesi'yle ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sözde Kürt sorunundan bahsetmek Kürt kökenli kardeşlerimi fişlemek demektir.

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