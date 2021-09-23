MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İP ve CHP’nin HDP’yi meşru görmesi'yle ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sözde Kürt sorunundan bahsetmek Kürt kökenli kardeşlerimi fişlemek demektir.