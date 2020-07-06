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Mevlitte verilen yemeğin ardından 18 kişi acillik oldu

DHA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 8:55 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 8:55

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, corona virüs önlemleri kapsamında yapılan uyarılara rağmen katıldıkları mevlitte verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 18 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle Turgutlu ilçesinde hastaneye kaldırıldı.


Olay, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Corona virüs önlemleri kapsamında taziye, mevlit gibi toplu olarak bir arada bulunulmaması yönünde yapılan uyarılara rağmen Gökkaya Mahallesi'nde bir evde düzenlenen mevlite çok kişi katıldı.
 
Mevlitin ardından konuklara tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Mevlitin ardından evlerine giden vatandaşlar mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve ateş gibi şikayetleri nedeniyle sağlık ekiplerine haber verildi. Rahatsızlanan kişiler sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 18 kişinin getirildiği hastanede yapılan ilk incelemede, bu vatandaşların yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 18 kişinin tedavilerine devam ediliyor.
 
Bu arada olayla ilgili olarak, mevlitte ikram edilen tavuk ve pilavdan alınan numuneler incelenmek üzere labarutavara gönderildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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