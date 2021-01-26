Metresini ikinci kraliçe yaptı! Tayland kralı...

Ülkesi salgında can çekişirken Almanya'da haremiyle ultra lüks otele kapanan Tayland Kralı Rama X özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tayland her gün protestolara sahne olurken Rama x adeta başka bir dünyada yaşıyor. Daha önce saraydan kovduğu ve hapse attığı, sonra da affettiği metresi Wongvajirapakdi'ye aldığı doğum günü hediyesi için ise sürpriz demek az kalır. İşte bu 'krallara layık' doğum günü hediyesinin detayları...