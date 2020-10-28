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Meteoroloji uyardı! Dolu, sel ve hortum geliyor...

28 Ekim 2020 Çarşamba - 15:59 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 16:03

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması geldi. Birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar batıdan başlayarak azalacak. Kar soğuğu kapıda. Yetkililer dolu, hortum, sel baskınlarına karşı uyardı. Türkiye Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Marmara Bölgesi'nin ve İstanbul'un da olumsuz hava koşullarından etkilenebileceği belirtildi. Öte yandan yetkililer birçok il için de dolu, hortum, sel baskını uyarısı yaptı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin batı ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
KUVVETLİ OLACAK
 
Yağışların Muğla ve Antalya çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
 
Öte yandan, Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Antalya genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri (Serik, Manavgat, İbradı) ile Isparta'nın güney (Sütçüler) ve Burdur'un doğu (Bucak) ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
 
DOLU, SEL VE HORTUMA KARŞI DİKKAT...
 
Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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