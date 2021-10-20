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Meteoroloji son dakika olarak uyardı! Bugün başlıyor; sel, heyelan, su baskını...
Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. Çok kuvvetli geliyor, bugün başlıyor. Ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı... İller tek tek açıklandı. Vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olunmaları konusunda uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.