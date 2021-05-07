Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor! Kuvvetli olacak
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor! Kuvvetli olacak
Meteoroloji'den 6 il için son dakika uyarısı yapıldı. Geri dönüyor, bugün başlıyor. O bölgelerde sıcaklıklar düşüyor. Gök gürültülü sağanak etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde artacak ancak doğu kesimlerde biraz azalacak. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bugün hava nasıl olacak? İşte sağanak yağış beklenen iller...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.