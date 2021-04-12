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Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı!

12 Nisan 2021 Pazartesi - 8:53 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 8:54

Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. Sıcaklıklar ülke genelinde düşüyor. Kar yağışı etkili oluyor. Don tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışlı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu ise kar yağışlı olacak. Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli poyraz etkili olurken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de lodos etkili olacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerdeki yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin 2-4, iç bölgelerde 6-8 derece altında, Doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
 
RÜZGAR: Ülkenmizin batı kesimlerinde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
 
UYARILAR
 
ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
 
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmurlu, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
 
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
 
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
 
 
EGE
 
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
 
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
 
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
 
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
 
 
AKDENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
 
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
 
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzeybatı ilçeleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
 
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
 
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
SİVAS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
 
DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
 
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
 
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
 
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
 
IĞDIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADIYAMAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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