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Meteoroloji'den 'sarı' uyarı! Son dakika olarak duyuruldu

07 Mart 2021 Pazar - 17:15 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 17:32

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. 19 il için alarm verildi. Sarı uyarı yapıldı. Meteoroloji tarafından vatandaşlar dikkatli olmaları için uyarıldı. Bugün ve yarın etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 19 il için sarı renk kodlu uyarı verdi. Bu illerde zirai dona karşı dikkatli olunması gerektiği açıklandı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasınsa 19 il için sarı alarm verildi. Bugün başlıyor. Yarın da etkili olacak. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün var yarın (8 Mart) için 19 ile sarı uyarı verildi.
 
Yapılan uyarıda, "Bu gece (Pazar) ve yarın (08.03.2021 Pazartesi) sabah saatlerinde, Marmara ve Batı Karadeniz’de zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde hafif zirai don riski beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
 
 
Uyarı verilen iller şöyle; Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce.
 

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