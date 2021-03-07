Meteoroloji'den 'sarı' uyarı! Son dakika olarak duyuruldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasınsa 19 il için sarı alarm verildi. Bugün başlıyor. Yarın da etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün var yarın (8 Mart) için 19 ile sarı uyarı verildi.
Yapılan uyarıda, "Bu gece (Pazar) ve yarın (08.03.2021 Pazartesi) sabah saatlerinde, Marmara ve Batı Karadeniz’de zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde hafif zirai don riski beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
Uyarı verilen iller şöyle; Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce.