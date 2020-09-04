Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi. 7 şehirde gök gürültülü sağanak yağış ve sarı kod uyarısında bulundu. Öte yandan kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Giresun, Rize ile Edirne’nin kuzeyi, Tekirdağ’ın kuzey ve doğusu ile Eskişehir'in batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Giresun, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi. 7 şehirde gök gürültülü sağanak yağış ve sarı kod uyarısında bulundu. Öte yandan kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz , Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli Rize ile Edirne ’nin kuzeyi, Tekirdağ ’ın kuzey ve doğusu ile Eskişehir 'in batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Metrekareye 30 ile 60 kilogram yağışın beklendiği, yağışın bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ Yapılan son değerlendirmelere göre; 4 Eylül 2020 (Cuma) akşam saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 05 Eylül 2020 (Cumartesi) akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak Bolu ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ’nun batı kıyı (Pınarbaşı, Cide, Doğanyurt, İnebolu), Karabük’ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli 30-60 kg/m2 olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TAKSİM'DE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Taksim'de öğle saatlerinde kıs süreli yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için ellerinde bulunan eşyaları başlarının üstüne koydu. Bazı vatandaşlar ise bina girişlerinde durarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmur kısa sürede etkisini yitirdi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Az bulutlu ve açık 43

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 31

Erzurum: Az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39