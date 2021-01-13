Meteoroloji'den 8 il için fırtına ve uyarısı!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saatte 50-80 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirildi.Açıklamada Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Öte yandan Meteoroloji "yarın öğle saatlerinden itibaren Şırnak çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kuvvetli (10-2 0 cm) kar yağışı, Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar (20 cm ve üzeri) yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' uyarısı yaptı.