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Meteoroloji bölge bölge uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

08 Şubat 2021 Pazartesi - 7:40 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 7:40

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporunda bugün için çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına beklendiğini duyururken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu için çığ uyarısında bulunuldu. Bugün Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinde ise kar yağışı bekleniyor. İşte 8 Şubat pazartesi hava durumu raporu...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
 
 
Hava sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
 
Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
 
ÇIĞ UYARISI
 
Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden doğusunda fırtına (50-70 km/sa), batısında yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
 
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
 
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
 
EGE
 
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden İç Ege'de fırtına (50-70 km/sa), Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
 
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
 
İZMİR °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
MANİSA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
AKDENİZ
 
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Batı Akdeniz'de yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
ADANA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
 
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
HATAY °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
 
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
 
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
 
KONYA °C, 15°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
 
SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
 
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
 
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
 
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
 
AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
 
RİZE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
 
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
 
TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
 
HAKKÂRİ °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu
 
VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.
 
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
 

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