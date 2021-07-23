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Mete Yarar fotoğrafla anlattı: İşte Türkiye konsepti, bu kez çok farklı olacak

23 Temmuz 2021 Cuma - 22:49 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 22:49

CNN Türk'te Akıl Çemberi programına katılan güvenlik uzmanı Mete Yarar, Selçuk Bayraktar'ın sosyal medyadan paylaştığı MIUS sistemine ilişkin detayları anlattı.Mete Yarar, bu sistemin sadece karadan kalkmayacağını, çok maksatlı çıkartma gemisi olarak hayata geçirilecek olan ve daha sonra bir SİHA gemisine dönüştürülecek olan Anadolu'da kullanılacak bir sistem olduğunu belirtti.


Güvenlik uzmanı Mete Yarar, CNN Türk'te Akıl Çemberi programına katıldı.2023 yılına gelindiğinde öncelikle TB3'lerin kalktığı gemi ile Amerika'nın F 35'lerle yaptığını Türkiye'nin yeni sistemlerin entegre edildiği Anadolu gemisi ile yapacağını anlatan Mete Yarar "Size birisi rest çektiğinde sizin de onların önlerine koyabileceğiniz alternatifleriniz olması gerekiyor. Veya sizin o masaya geldiğinizde sıkışmadığınızın gösterilmesi gerekiyor." dedi.
 
DÜNYADA İLK ÖRNEK OLACAK
 
Türkiye'nin bugüne kadar dışardan aldığı çözümlerin tamamının üretici ülkenin kendi çözümlerini dayatmasıyla mümkün olduğunun altını çizen Mete Yarar "Anadolu'nun SİHA'ya dönüştülme konsepti Türkiye'nin konseptidir. Bir geminin tamamen insansız sistemlerle donatılmış olması dünyada ilk örnek olacak. Türkiye yaptıklarıyla Karabağ savaşında kendini kabul ettirdi. Türkiye artık doktrinleriyle beraber gidiyor. " dedi. 

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CNN Türk Akıl Çemberi güvenlik uzmanı Selçuk Bayraktar
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