Meryem 28. yeni bölümde Beliz ile Oktay karşı karşıya!

Meryem 28. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Meryem'de Oktay, kaçabilecek mi? Beliz ne yapacak? İşte Kanal D'de yayınlanan Meryem dizisinin bu akşamki bölümünde yaşanacak olaylar...

Meryem 28. yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. Kanal D'nin fenomen dizisi Meryem'de Oktay'a ne olacağı merak konusu... Meryem ile Savaş bu kez mutlu olabilecek mi? İşte tüm yaşanacakların özeti...

MERYEM 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Oktay’ın kaçacak yeri kalmamıştır ve son kalan parası ile kaçması gerekmektedir. Kaçarken yanında Meryem’i de götürmeye kararlıdır. Savaş ise hayatının geri kalanını Meryem ile geçirmeye ve onunla evlenmeye kararlıdır. Beliz, Savaş ile işbirliği yapıp Oktay’a ulaşacaktır. Çünkü Beliz’in Oktay’a bir sevgililer günü sürprizi vardır.

MERYEM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaş, Berk’in planı ile Meryem’i kurtarmaya yaklaşmıştır. Meryem’i bulduktan sonra yanından ayırmamaya kararlıdır. Oktay ise ikinci planını çoktan hazırlamıştır…

Oktay birini öldürmek pahasına da olsa kendini kurtarmaya Meryem’i yanına alıp kaçmaya kararlıdır. Savaş, adım adım Meryem’e yaklaşırken aklındaki tek şey sevdiği kadına kavuşmaktır. Büyük karşılaşma gerçekleşmek üzeredir.