Her hafta şov dünyasından sevilen bir ismin sunacağı ‘Süper Magazin’ programının bu haftaki konuğu, Merve Özbey olacak. Şarkıcı, bugün Kanal D’de ekrana gelecek projede, magazinin nabzını tutan haberleri izleyiciye aktaracak.
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Merve Özbey sunacak
14 Temmuz 2020 Salı - 10:22 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 10:22
Her hafta şov dünyasından sevilen bir ismin sunacağı ‘Süper Magazin’ programının bu haftaki konuğu, Merve Özbey olacak.
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