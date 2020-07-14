14 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.483 0.07 EURO 7,7890 0.06
USD 6,8660 0.09 ALTIN 397,370 -0.04
CANLI BORSA
TÜMÜ

Merve Özbey sunacak

14 Temmuz 2020 Salı - 10:22 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 10:22

Her hafta şov dünyasından sevilen bir ismin sunacağı ‘Süper Magazin’ programının bu haftaki konuğu, Merve Özbey olacak.


Her hafta şov dünyasından sevilen bir ismin sunacağı ‘Süper Magazin’ programının bu haftaki konuğu, Merve Özbey olacak. Şarkıcı, bugün Kanal D’de ekrana gelecek projede, magazinin nabzını tutan haberleri izleyiciye aktaracak. 
 

ETİKETLER

merve özbey süper magazin konuk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.