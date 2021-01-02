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Merve Boluğur'dan flaş açıklamalar! 'Aldattım da, aldatıldım da'
Koronavirüs salgınında birçok kez sokakta maskesiz görüntülenen, üç yıldır ekranda olmamasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, hakkında merak edilen soruları yanıtladı. 'Aldattım da, aldatıldım da' diyen Boluğur, verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
Son dönemde attığı her adım ile magazin gündeminde olan 33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye röportaj verdi.