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Mert Fırat'tan duygulandıran paylaşım

09 Eylül 2021 Perşembe - 12:36 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 12:36

Mert Fırat-İdil Fırat çifti, 2018'in temmuz ayında evlenmişti. Çiftin bebekleri Seyhan Mia ise geçtiğimiz sene dünyaya geldi.


"Evladımız pandeminin bize hediyesi oldu" diyen çift, üçüncü evlilik yıl dönümlerini kutladı. Ünlü oyuncu, düğünden fotoğrafı, "Hep şarkılar söyleyerek geçsin yıllar... Şansım, dostum, arkadaşım, canım sevgilim... En güzel hediyemiz Seyhan Mia ile nice mutlu yıllarımıza..." notuyla Instagram hesabından paylaştı.
 
'ÜÇÜNCÜ SENEMİZDE ÜÇ KİŞİYİZ'
 
İdil Fırat ise, "Üçüncü senemizde üç kişiyiz... Her günümüze bin şükür… Nicelerine canım sevgilim. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı. Çiftin aşk dolu gönderileri takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Mert Fırat İdil Fırat Seyhan Mia
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