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Merdivenlerden aracı ile inen sürücü gözaltına alındı

03 Ocak 2018 Çarşamba - 14:39 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 14:39

Ataşehir’de aracı ile merdivenleri kullanarak inen sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Aracın sürücüsü Sinan Human, “Bilmeyerek girdiğim için merdivenleri kullandım” dedi.


Önceki gün Ataşehir’de bir sürücü aracı ile merdivenleri inerken görüntülenmişti. Yürekleri ağza getiren kamyonetin sürücüsü  Gayrettepe Sivil Trafik ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalandıktan sonra Ataşehir Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi’ne getirilen sürücü Sinan Human, “Bilmeyerek girdiğim için merdivenleri kullandım” dedi. İfadesi alınan Sinan Human’a trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten işlem yapıldığı öğrenildi.

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