Merdivenlerden aracı ile inen sürücü gözaltına alındı

Ataşehir’de aracı ile merdivenleri kullanarak inen sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Aracın sürücüsü Sinan Human, “Bilmeyerek girdiğim için merdivenleri kullandım” dedi.

