Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur maaşına ne kadar enflasyon farkı zammı yapılacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. 2021 Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili rakam da ortaya çıktı. Kasım ve Aralık enflasyonu ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam yapılacak. Peki, Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisine zam farkı çıktı mı? Memur maaşına ne kadar enflasyon farkı zammı yapılacak? İşte merak edilenler...

Milyonların beklediği Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu. Enflasyon piyasa beklentilerinin aşağısında gerçekleşti. 2021 ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili rakam da ortaya çıktı. Buna göre, 8 milyon emekli ve memuru ilgilendiren zam için ikinci 6 aylık dönem baz alınıyor. 2021 Ekim ayı enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle beraber yılın ikinci yarısındaki veriler baz alınarak memur ve emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılacak. Peki, Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisine zam farkı çıktı mı? Memur maaşına ne kadar enflasyon farkı zammı yapılacak? İşte merak edilenler...

2021 EKİM AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu.

11 AYLIK ENFLASYON ZAM FARKI NE KADAR OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi 12 aylık ortalamalara göre ekim sonu itibariyle artış yüzde 36, 20 olarak gerçekleşti. Bu rakam önümüzdeki yıl bazı vergi, harçlara yapılacak artışın belirlenmesi açısından yeniden değerleme oranını gösteriyor.

Ayrıca, enflasyonun ekimde yüzde 2,39 artarak yıllık bazda yüzde 19,89 olmasıyla birlikte TüFE artışı da yaklaşık yüzde 7 olarak gerçekleşti. Bu memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisine yapılacak enflasyon farkı zammı açısından önem taşıyor. Bu da yaklaşık 4 puan olarak gerçekleşmiş durumda. Ancak kasım ve aralık rakamlarının açıklanmasının ardından enflasyon farkı rakamı da 2022 yılının başında belli olacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylülde enflasyonu yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 olmuştu.

EYLÜL MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI NE KADARDI?

Yılbaşından itibaren 9 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE artışına baktığımızda yüzde 13,04'lük TÜFE gerçekleşti. Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisine eylül ayı itibariyle zam oluşmuştu.