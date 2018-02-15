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Memur ve emeklinin gözü 2 bin 62 lira ikramiyede

15 Şubat 2018 Perşembe - 10:24 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 10:38

Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı önümüzdeki ay yapılacak toplantıda. Toplantıdan güzel bir netice çıkarsa sadece memur ve memur emeklileri değil 12 milyon emekliye ikramiye verilmesinin önü açılacak.


Memur emeklilerini ikramiye heyecanı sardı. Memur konfederasyonlarınca geçtiğimiz ağustos ayında toplu sözleşme masasına taşınan memurlara ve memur  emeklilerine dini bayram ikramiyesi talebinin, mart ayında yapılacak Kamu Personel Danışma Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.
 
EMEKLİLER BEKLİYOR
 
Bu durum emeklileri heyecanlandırdı. Çünkü çıkacak ikramiye kararının diğer emeklilere de yaygınlaştırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Zira, Memur-Sen'in bir önceki toplu sözleşmede memur meklileri için istediği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. 
 
2 BİN 62 LİRA
 
Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmsini isteye Memur-Sen'in talep ettiği tutar 2 bin 62 lira. 

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