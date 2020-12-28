Memur, işçi, esnaf... Herkesi kapsıyor! 600 lira

Kadın memur ve çalışan herkesi kapsıyor. İşçi, memur, esnaf statüsündeki kadınlar, doğumdan sonra boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmı için borçlanma yapabiliyor. Doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. Bu ödeme ilk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lirayı buluyor.

Yasaya göre; kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık (112 gün) izin hakkı var. Çoğul gebelikte (ikiz gibi hallerde) bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Bu izinler kadınların yıllık ücretli izin hesabında dikkate alınmaz. Annelere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Memur annelerde bu süre ilk 6 ayda 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1.5 saattir. İşte anneye sağlanan diğer haklar: Hamile bir kadın hem rutin kontroller hem de ekstra kontrolleri için çalıştığı kuruma bildirerek hastaneye gidebilir.

Hamile bir kadın, doktor raporuna bağlı olarak çalışma saatlerinde değişiklik isteyebilir.

Ağır bir hamilelik geçiriyorsa tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. Seyahat etmesi gerekiyorsa masa başı işe dönebilir.

Trafiğin çok yoğun olduğu saatlerde sokağa çıkmak yerine, trafiğin yoğun olmadığı saatlerde gidip gelmeyi talep edebilir. Gece vardiyasında çalışmamayı isteme hakkı var. Hamilelerin, kendisinin ve bebeğin sağlığını tehlikeye atmayacak çalışma koşullarında çalışmayı talep etme hakları bulunuyor. Hamilelerin çok zorunda olduklarında uzanıp dinlenme hakları vardır.

Eğer doktor raporu uygun görüyorsa hamile kadın o rapora bağlı olarak izin alabilir ve bu izin maaşından kesilmez.

Hamile kadınlar için yasal koşullar sağlanmazsa mahkemeye başvurma ve tazminat hakkı doğar.

Çalışan anneler doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışarak, çocuklarına bakabiliyor.

Doğum izni bittikten sonra 30 gün içinde İşkur’a ‘yarım gün çalışma ödeneği’ başvurusu yapan asgari ücretli bir annenin eline 2.633 lira geçiyor. Bu destek 6 aya kadar sürüyor.

Memur anne 24 aya kadar ücretsiz doğum izni kullanabiliyor. SSK ’lı annede 16 haftalık izinden sonra 6 ay ücretsiz izin alabiliyor.

İşçi, memur, esnaf statüsündeki kadınlar, doğumdan sonra boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmı için borçlanma yapabiliyor. Doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. Bu ödeme ilk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lirayı buluyor. (Posta)