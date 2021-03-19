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Memur alımı 2021! Çankaya Belediyesi 27 memur alacak!

19 Mart 2021 Cuma - 12:22 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 12:22

2021 memur alımı ilanı yayınlandı. Çankaya Belediyesi resmen duyurdu. Boş kadrolara KPSS'den en az 70 puanla açıktan atama yoluyla memur alınacak. Çankaya Belediyesi, veri hazırlama kontrol işletmeni, veznedar, tahsildar, evlendirme memuru, çocuk eğitimcisi, ve hizmetli alıyor. Çankaya Belediyesi memur alımı başvurusu 22 Nisan'da sona erecek. Peki, Çankaya Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Çankaya Belediyesi memur alımı şartları ne? Memur alımı 2021 ilanı ve başvuruya ilişkin tüm bilgiler...


Çankaya  Belediyesi memur alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, Çankaya  Belediyesi'ne nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla boş  kadrolara  açıktan  atama yoluyla memur alınacak. Peki,  Çankaya Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Çankaya Belediyesi memur alımı şartları ne?  Memur alımı 2021 başvuru şartları!
 
 
ÇANKAYA BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
 
Adaylar, Çankaya  Belediyesi memur alımı sözlü sınavına katılabilmek için; başvuru  esnasında  istenilen  belgeleri  ile  birlikte  16.04.2021-22.04.2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabilecekler. Adaylar başvurularını; şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda www.cankaya.bel.tr internet adresinden yapabilecek. Şahsen  yapılacak  başvurular,  Çankaya  Belediye  Başkanlığı  Vedat  Dalokay  Kokteyl Salonu  “Adres:  Prof.  Dr.  Nusret  Fişek  Cad.  No:  39  Vedat  Dalokay  Kokteyl  Salonu  (Kurtuluş Parkı İçi) ÇANKAYA/ANKARA” adresinde yapılacak. 
 
İadeli  taahhütlü  posta  yolu  ile  yapılacak  başvurular,  Çankaya  Belediye  Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adına Çankaya Belediye Başkanlığı (Adres: Ziya Gökalp Caddesi No: 11 A-1 Blok Kat: 7 Kızılay ÇANKAYA/ANKARA) adresine yapılacak
 
Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular, değerlendirmeye alınmayacak. 
 
ÇANKAYA BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
 
Çankaya  Belediyesi memur alımı için ilanda belirtilen  boş  memur  kadroları  için  yapılacak  başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar şu şekilde belirtildi: 
 
"İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır."
 
BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR!
 
Çankaya  Belediyesi memur alımı için ilanda yer alan özel şartlar şu şekilde: 
 
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle  ilgili  olarak  2020  yılı  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavından  (KPSS)  alım  yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b)   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)  Veri  Hazırlama  ve  Kontrol  İşletmeni  kadroları  için;  Milli  Eğitim  Bakanlığı  onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili  ders  aldığını  belgelemek  veya  bilgisayara  ilişkin  konularda  kurumlarca  açılan  en  az  60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.
 

SıraNo

Kadro
Unvanı

Sınıfı

Kadro
Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS
Türü

KPSS
Puanı

1

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

GİH

9

5

-Lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültelerinin veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının birinden veya Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programından mezun olmak,
-Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip
olmak.

Kadın/ Erkek

P3

En az 70
puan

2

Veznedar

GİH

9

5

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin lisans programlarının
birinden mezun olmak

Kadın / Erkek

P3

En az 70
puan

3

Tahsildar

GİH

9

5

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin lisans programlarının
birinden mezun olmak

Kadın / Erkek

P3

En az 70
puan

4

Evlendirme Memuru

GİH

9

5

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin lisans programlarının
birinden mezun olmak

Kadın / Erkek

P3

En az 70
puan

5

Çocuk Eğitimcisi

GİH

9

2

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun
olmak

Kadın / Erkek

P3

En az 70
puan

6

Hizmetli

YH

9

5

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgi Yönetimi Ön lisans programlarının birinden
mezun olmak

Kadın / Erkek

P93

En az 65
puan

 
 
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
 
Sınava   girmek   isteyen   adaylar,   Belediyemizin   www.cankaya.bel.tr   internet   adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecek.
 
a)  Nüfus  cüzdanı  veya  kimlik  kartının  fotokopisi(Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 
b)  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet üzerinden   alınacak   barkodlu   mezuniyet   belgesi   (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla   suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 
d)  KPSS  sonuç  belgesinin  ÖSYM  web  sitesinden  alınan  doğrulama  kodlu  bilgisayar çıktısı,
 
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 
g) 2 adet biyometrik fotoğraf (1adedi forma yapıştırılacak),
 
h)  Veri  Hazırlama  ve  Kontrol  İşletmeni  kadroları  için,  Milli  Eğitim  Bakanlığı  onaylı bilgisayar  işletmeni  sertifikası  veya  mezun  olduğu  okulda  bilgisayar  dersi  gördüğüne  dair transkript   belgesi   aslı   veya   noter   onaylı   örneği   (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla   suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 
i) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe.
 
ÇANKAYA BELEDİYESİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? 
 
Çankaya  Belediyesi memur alımı için başvuran adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacak. 
 
Sözlü  sınava  katılmaya  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  03 Mayıs 2021  Pazartesi günü  Çankaya Belediyesi  www.cankaya.bel.tr  internet  adresinde  ilan  edilecek. Sınava  çağrılan adaylar  kimlik  bilgileri  ile  sınav  yeri  ve  tarihinin  bulunduğu  sınava  giriş  belgelerine  bu  adres üzerinden  erişebilecek. 
 
Sınav Konuları:
 
Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat,
konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
 
 
 
 
 

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