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Meltem Miraloğlu'dan Onur Akay’a suç duyurusu!

23 Mayıs 2021 Pazar - 12:03 | Son Güncelleme : 23 05 2021 - 12:06

Meltem Miraloğlu, Onur Akay hakkında suç duyurusunda bulundu. Miraloğlu,Akay’a karşı tedbir kararı alınması için İstanbul Aile Mahkemesi’ne de başvurdu.


Oyuncu Meltem Miraloğlu, köşe yazıları ve katıldığı magazin programlarında kendisine 'hakaret' ve 'aşağılayıcı' ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle Onur Akay hakkında avukatı aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.
 
KONUŞMA YASAĞI İSTEDİ
 
Miraloğlu, ayrıca İstanbul Aile Mahkemesi’ne de başvurarak Onur Akay hakkında tedbir kararı alınmasını istedi. Yayın kanalları üzerinden Meltem Miraloğlu’nun kişiliği ve aile hayatı ile ilgili Onur Akay tarafından açıklamalar yapılmakta olduğuna dikkat çekilen tedbir talebinde, ayrıca kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Onur Akay’a konuşma yasağı getirilmesi istendi.
 

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