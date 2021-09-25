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Melisa Aslı Pamuk-Mustafa Mert Koç'tan 'evlilik' açıklaması
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mustafa Mert Koç ile birlikte ilk kez röportaj verdi. Yaklaşık dört aydır birlikte olan çift, 'evlilik' sorularını da yanıtladı.
Melisa Aslı Pamuk (30) ile yeni bir aşka yelken açtığı kendisinden üç yaş küçük meslektaşı Mustafa Mert Koç, önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.