Melike Öcalan geri dönüyor!

Henüz 12 yaşında çocuk defileleri sunarak, "Türkiye'nin en genç sunucusu" olan Melike Öcalan, beş yıl önce ekranlara ara verme kararı almıştı. Bodrum'a yerleşen Öcalan, ürettiği yeni projelerle "Ekranlara dönmeye hazırım" mesajı verdi.

Kendisine ve ailesine vakit ayırmak için ekranlardan uzaklaşan Melike Öcalan, uzu süre annesi ve kardeşiyle yaşadı. Koronavirüs pandemisinde Bodrum 'daki evine yerleşen sunucu, bu dönemde televizyon için yeni projeler üretirken, gelecekte yazacağı kitabının da taslağını hazırladı.

Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki evinde yeni dostluklara imza atan sunucu, Azka Otel'de konaklayan eski dostu İzel'le iyi bir ikili oldu. Günlerinin çoğunu otelin bahçesinde geçiren ikili, önceki gün fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti. İzel ve Melike Öcalan, yakın zamanda çok iyi işlere imza atacaklarını söyledi.

"NE KADAR HASRET KALMIŞIZ"

Ünlü sunucu, "Meğer ne kadar hasretmişiz aynı sektörden fikir alışverişi yapabileceğimiz dostluklara. 2021 yazı bize birbirine çok faydalı bir dostluğun anahtarını hediye etti" dedi.