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Melbourne’de bir aylık Kovid-19 yasakları başladı

AA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 9:55 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 9:55

Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın sürmesi üzerine virüsün yoğun olarak görüldüğü semtlerde yaklaşık bir ay sürecek geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı başladı.


Victoria eyalet hükümeti tarafından hazırlanan ve bugünden itibaren  yürürlüğe giren Kovid-19 yasakları uyarınca Melbourne'de posta kodlarıyla "sıcak  bölgeler" olarak tanımlanan semtlerde "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya  işe gitmek, yakınlarının bakımıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmek,  yiyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri satın almak" dışında evden çıkılması  yasaklandı.
 
Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı semtleri kapsayan, 29 Temmuz’a kadar  sürecek yeni kurallar çerçevesinde belirlenen sebepler dışında evden çıkanlara,  cadde ve sokaklarda denetimlere başlayan polisler tarafından para cezası  kesilecek.
 
Melbourne’da 77 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Kentte son 24 saatte yapılan testlerde 77 kişinin daha virüse  yakalandığını belirten Victoria Eyalet Sağlık Müsteşarı Brett Sutton, bu  vakalardan çoğunluğunun "sıcak bölgeler" olarak belirlenen semtlerde  kaydedildiğini söyledi.
 
Sutton, sıcak bölgelerin dışındaki semtlerdeki artışın kaygı verici  olduğunu ancak bu semtlerde kısıtlamaya gidilmeyeceğini belirtti.
 
Yasaklardan Avustralyalı Türkler de etkilenecek
Melbourne'de kısıtlamaların uygulanacağı, Broadmeadows, Dallas,  Roxburgh Park, Glenroy ve Craigieburn gibi semtler, Avustralyalı Türklerin en  yoğun yaşadığı bölgeler arasında yer alıyor.
 
Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarından Mehmet Çakır, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, virüsün çevre semtlerde olmamasına rağmen Broadmeadows ve  Glenroy'da görülmesinin ilginç olduğunu söyledi.
 
Akıllarına gelmeyen bir hastalıkla karşı karşıya olduklarını ve bu  yüzden korunmak gerektiğini belirten Mehmet Çakır, "Virüsten korunmak için  hanımla bile aramıza mesafe bırakıyoruz. Çünkü korunmak zorundayız, sosyal  mesafenin olması zorunludur, ben devamlı buna dikkat ediyorum." dedi.
 
İhtiyaçlarını karşılamak için geldiği alıveriş merkezinde virüse karşı  maske takarak tedbir alan Selman Körük, "Mümkün olduğunca çıkmayacaksın, şimdi bu  sağlık için, sağlık sorunu var." ifadesini kullandı.
 
Kovid-19 testi için sıraya girdiğini ve evde kalmanın virüsten  korunmakta önemli olduğunu hatırlatan Melih Beken, "Gerekmediği sürece  çıkmamalarının sağlıkları için daha iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.
 
Kuzey Bölgesinde 3 ay sonra virüs tespit edildi
Kuzey Bölgesi Sağlık Bakanı Natasha Kate Fyles, yaklaşık 3 ay sonra  yurt dışından dönen 30'lu yaşlarda bir erkekte Kovid-19 tespit edildiğini  açıkladı.
 
Virüse yakalanan hastanın Melbourne'de 14 gün karantinada kaldıktan  sonra Darwin kentine döndüğünü belirten Bakan Fyles, orta derecede belirtiler  gösteren bu kişinin Royal Darwin Hastanesinde tedavi altına alındığını söyledi.
 
Kovid-19'dan 104 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da 2 milyon  505 binden fazla kişiye yapılan testler sonucunda virüse yakalanan 7 bin 920  Avustralyalıdan 7 bin 63'ünün iyileştiği kaydedildi.
 
Yeni Zelanda'da iki yeni vaka tespit edildi
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki gündür  yeni vaka tespit edilemeyen ülkeye yurt dışından dönen 2 kişide Kovid-19 tespit  edildi.
 
Virüse yakalanan 30’lu yaşlarındaki erkek hastanın Amerika'dan,  30’larındaki kadın hastanın da Kenya’dan döndüğünü açıklayan bakanlık, her iki  hastanın da karantinada olduğunu, temasta bulundukları kişilerin de izole  edildiğini duyurdu.
 
Yeni vakalarla ülkedeki Kovid-19’a yakalananların sayısı 1530’a, aktif  vaka sayısı da 24’e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle hastalanan 1484 kişinin  iyileştiği ülkede, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.
 

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