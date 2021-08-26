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Meksika'da askeri helikopter kalkıştan dakikalar sonra düştü: 4 yaralı

AA |  26 Ağustos 2021 Perşembe - 7:27 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 7:27

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde, askeri helikopterin 50 metre yükseldikten sonra şiddetli fırtına etkisiyle düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.


Eyalete bağlı Agua Blanca de Iturbide kasabasında, Veracruz kentinin  hükümet sekreterinin de içinde bulunduğu helikopter, kalkıştan kısa süre sonra  pilotun kontrolü kaybetmesiyle düştü.
 
Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
 
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sekreter açıklamasında, Grace  Kasırgası'ndan etkilenen bölgelerde keşif uçuşu yaptıklarını belirterek,  "Talihsiz bir kaza oldu, dayanışma için teşekkür ediyorum. Çok şükür insan kaybı  olmadı." dedi.
 
Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, helikopterin düşme  anı kameralara yansıdı.
 

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