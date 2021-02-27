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Mehmet Ali Erbil'den vasiyet itirafı! 'Dua ediyordum'
İki yıl önce evinin banyosunda düşüp yaralandıktan sonra aylarca yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, o günleri geride bırakmanın mutluğunu yaşıyor. Posta'dan Oya Çınar'a konuşan Erbil, o süreçte neler düşündüğü ve sağlık durumunun nasıl olduğunu anlattı.
Mehmet Ali Erbil, iki yıl önce evinin banyosunda düşüp kaburgasını kırmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan Erbil, tedavi gördüğü sırada; kaçış sendromu hastalığı nüksedince uzun süre yoğun bakımda yatmıştı. Erbil, zorlu geçen tedavi sürecini ailesi ve sevenlerinin desteğiyle atlattı. Ünlü şovmen, iki yılda yaşadıklarını sevenleriyle paylaştı.