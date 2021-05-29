Mehmet Ali Erbil'den şok eden hediye! 'Ciddi misin, gerçek mi bu?'

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olup sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, yakın dostu Ercan Avşar'ın doğum gününü kutladı.
Erbil, hastalığı boyunca yanından hiç ayrılmayan Ercan Avşar'a 12 bin dolarlık (102 bin lira) saat hediye etti.
Instagram'da paylaşılan videoda ünlü sanatçı, "Bugün oyuncu arkadaşım Ercan Avşar'ın doğum günü ve bizimle birlikte kutluyor. Allah nice sağlıklı yıllar nasip etsin. Elimiz boş değil bizim de karınca kararınca bir hediyemiz var. Allah olmayanlara versin iyi günlerde kullan" diyerek, arkadaşına aldığı saati taktı.
"ABİ CİDDİ MİSİN? GERÇEK Mİ BU?"
Ünlü şovmenin kutudan çıkardığı hediye karşısında şaşkına dönen Ercan Avşar, "Abi ciddi misin? Gerçek mi bu?" ifadelerini kullandı.